Під час неоголошеного візиту Генеральний секретар НАТО заявив, що потоки озброєнь до України збільшаться.

Очільник НАТО Єнс Столтенберг провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

“Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакету, а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться”, – сказав він.

Візит Столтенберга вже третій з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після невдалого українського контрнаступу минулого року російські війська перехопили ініціативу – принаймні частково через брак зброї та боєприпасів у західних партнерів Києва.

“Я також буду дуже чесним з президентом Зеленським і з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали того, що ми обіцяли протягом останніх місяців”, – заявив Генсек НАТО у поїзді, який віз його до Києва.

Столтенберг також вказав на те, що Конгрес США схвалив пакет допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів, який був швидко підписаний президентом Джо Байденом, а прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак минулого тижня оголосив про “рекордно високі” зобов’язання перед Києвом.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна, очевидно, буде в НАТО, бо “вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України та гарантуванні такої безпеки”.