По всій лінії фронту зросла кількість бойових зіткнень. Загалом зафіксовано було 89. Найбільше боїв станом на вечір, 17 червня, відбулося на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом протягом доби там та біля Липців зафіксовано дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, загарбники сьогодні втратили 111 солдатів. До того ж бійці ЗСУ знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

“Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурмових дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, — на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок триває”, — йдеться у зведенні.

До того ж п’ять разів за добу окупанти намагалися атакувати українські на позиції на Времівському напрямку. Наразі тривають бої поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

На решті напрямків фронту — без особливих змін.

У Генштабі наголосили, що підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують їх наступальний потенціал по всій лінії фронту.