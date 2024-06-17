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Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15. Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.

Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління.

“Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!” йдеться у повідомленні.

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