Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15. Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.
Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління.
“Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!” — йдеться у повідомленні.
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