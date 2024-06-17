Армія РФ проводить найактивніші наступальні дії у Вовчанську, що знаходиться в Харківській області.

Про це речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх заявив в ефірі “Єдині новини”.

На Харківському напрямку продовжуються бойові дії, зокрема у Вовчанську, де російські війська продовжують атакувати. Незважаючи на втрати, ворог продовжує кидати у бій підрозділи 138-ї мотострілецької дивізії шостої армії Ленінградського військового округу.

Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень, дев’ять авіаційних ударів, 19 ударів дронами-камікадзе та 279 ворожих обстрілів. Втрати ворога складають 175 осіб.

“Що стосується техніки, на нашій ділянці відповідальності знищеними та пошкодженими ворог втратив два знищених автомобілі і шість пошкоджених та одиницю спеціальної техніки. Насправді, треба віддати належне нашій героїчній піхоті, яка утримує позиції. Справа в тому, що ворог не шкодує боєприпасів, не шкодує авіаційних боєприпасів. Відтак обстановка досить складна, але контрольована”, – речник ОТУВ “Харків”.

Він повідомив, що мешканці Харкова та Харківської області більше не страждають від масових ворожих обстрілів. Протягом останньої доби було знищено 33 укриття особового складу противника, 1 пункт збереження боєкомплекту та одну пускову установку БпЛА.