Українські військові вперше захопили трофейний ворожий "танк-черепаху". Також їм вдалося взяти в полон російських танкістів.

Про це повідомляє ОСУВ “Хортиця”.

Зазначається, що це перший випадок захоплення російського “танка-черепахи”, який було здобуто в районі Кліщіївки на Краматорському напрямку воїнами 22-ї окремої механізованої бригади.

“Завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк в районі села Кліщіївка. Застосувавши БпАК, по танку були здійснені скиди. Уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів, і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком.

“Під час перемовин з екіпажем, механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж вмерти”, — пояснили у повідомленні.