Сили оборони України успішно уразили ще низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі Російської Федерації.

Про це повідомляє у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема вночі 20 червня підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу “Енемська” у Республіці Адигея.

У районі нафтобази “Енемська” були зафіксовані щонайменше п’ять вибухів, після чого почалася пожежа.

Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.

Уже вночі 21 червня безпілотні авіаційні комплекси атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Окрім цього, завдані удари по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та в тимчасово окупованому Криму.

Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

Також уночі 21 червня Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування дронів типу Shahed-136/”Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БПЛА у Краснодарському краї.

За результатами бойової роботи зафіксовані серія вибухів і пожежа з подальшою детонацією.