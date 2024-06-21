Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Гуляйполю та Малинівці. 84 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе. 231 артобстріл завдано по території Червонодніпровки, Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Гуляйпільського та Копанів.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
19 червня ворог вдарив по області 360 разів. Так само скидав авіаційні бомби, гатив з артилерії, атакував БпЛА.
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