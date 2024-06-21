Упродовж минулої доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Гуляйполю та Малинівці. 84 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе. 231 артобстріл завдано по території Червонодніпровки, Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Гуляйпільського та Копанів.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

19 червня ворог вдарив по області 360 разів. Так само скидав авіаційні бомби, гатив з артилерії, атакував БпЛА.