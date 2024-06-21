Про це відомство повідомило у Telegram.

“Засобами ППО перехоплено і знищено 70 БПЛА над територією Республіки Крим і над акваторією Чорного моря”, — стверджують в МО РФ.

Крім цього, за даними Міноборони РФ, у північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації ЧФ РФ знищено шість безекіпажних катерів ВМС України.

Сили оборони України офіційно не коментували нібито збиття БпЛА у Криму.

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