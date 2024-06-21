У ніч проти 21 червня у низці населених пунктів Краснодарського краю РФ лунали вибухи.

Відповідні відео поширили місцеві Telegram-канали. Влада російського регіону повідомила про атаку безпілотників.

Зокрема, вибухи чули жителі міста Єйськ, де розташований військовий аеродром. Місцева влада повідомила, що атаку безпілотників нібито було відбито. Вони зазначили, що травмованих серед цивільного населення й руйнувань нібито немає.

Ще вночі вибухи було чутно в Краснодарі. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що “внаслідок падіння уламків безпілотника пошкодження отримали автовокзал “Южний” та котельня поряд з ним”.

Крім цього, місцева влада повідомила про атаку безпілотника на Ільський нафтопереробний завод, розташований у Сєвєрському районі Краснодарського краю. Внаслідок цього спалахнула пожежа на площі 50 квадратних метрів. Станом на ранок 21 червня її нібито ліквідували.