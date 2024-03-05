Вночі РФ атакувала Україну “шахедами”. На фронті протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак війська РФ. На Новопавлівському напрямку росіяни 22 рази намагалися прорвати оборону.

Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснило 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 березня.

Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено”, — йдеться у зведенні.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новоселівка, Верхньокам’янське, Костянтинівка, Нью-Йорк, Дружба, Північне, Семенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Нетайлове, Калинове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки росіян у районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупантів РФ в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак війська РФ в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де росіяни 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ здійснило 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби окупанти РФ здійснили 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують військо РФ вздовж всієї лінії фронту.