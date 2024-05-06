Про це Олег Тягнибок повідомив у Facebook.
“Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш…
але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня”, — написав він.
Гордія евакуювали з Бахмутського напрямку через Слов’янськ до Дніпра.
Він переніс дві операції, і наразі в воїна стан середньої важкості, але з позитивним прогнозом.
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