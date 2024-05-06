Про це Олег Тягнибок повідомив у Facebook.

“Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш…

але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня”, — написав він.