Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив позицію, що є три складові, від яких залежить оборонної промисловості Європи.

Про це він сказав у зверненні до Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, повідомляє пресслужба українського МЗС.

За словами Кулеби, перша складова — створення спільного оборонно-промислового простору в рамках Європейського Союзу, а також країн-кандидатів і країн-партнерів.

Зокрема, на думку міністра, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, що виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.

Друга складова, як вважає міністр, – це довгострокове планування, контракти та закупівлі.

Кулеба сказав, що стратегія ЄС вже зробила “важливий” крок у цьому напрямку, і “ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях”.

Третя складова полягає у посиленні співпраці між оборонними галузями ЄС та України.

За словами, високопосадовця, сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. Багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні, додав очільник зовнішньополітичного відомства.