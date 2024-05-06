Про це він сказав у зверненні до Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, повідомляє пресслужба українського МЗС.
За словами Кулеби, перша складова — створення спільного оборонно-промислового простору в рамках Європейського Союзу, а також країн-кандидатів і країн-партнерів.
Зокрема, на думку міністра, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, що виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.
Друга складова, як вважає міністр, – це довгострокове планування, контракти та закупівлі.
Кулеба сказав, що стратегія ЄС вже зробила “важливий” крок у цьому напрямку, і “ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях”.
Третя складова полягає у посиленні співпраці між оборонними галузями ЄС та України.
За словами, високопосадовця, сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. Багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні, додав очільник зовнішньополітичного відомства.
- ЄС почав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві
- Участі Росії у Саміті миру не передбачається, поки немає сенсу садити її за стіл переговорів, — Кулеба
- Половина української енергосистеми пошкоджена