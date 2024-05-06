В Європейському Союзі буде створено спеціальний наглядовий орган, який буде відповідати за контроль за роботою месенджера Telegram на території всієї ЄС.

Про це пише бельгійське видання De Standaard.

Цим органом має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).

Орган буде відслідковувати, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, такий як заклики до насильства або нелегальний продаж зброї.

Якщо компанія не буде ефективно реагувати на скарги користувачів, регулятор матиме можливість оштрафувати її.

Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO зазначив, що це буде складним завданням.

“Telegram — це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими, додатками тут можливо багато чого”, — пояснив Вермюлен.

Очікується, що офіційне призначення BIPT як регулятора відбудеться протягом кількох днів після оголошення у Staatsblad.

Зазначається, що Бельгія отримала право нагляду за Telegram в рамках Європейського закону про цифрові послуги (DSA), що набрав чинності в лютому.

Цей закон надає державам-членам ЄС більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, включаючи контроль за тим, як вони модерують контент.

Відповідно до цих правил, соціальні медіа також мають мати представництво в Європі.

Telegram, який базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником, що дає бельгійському телекомунікаційному регулятору BIPT юрисдикцію.