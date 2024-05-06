Про це пише бельгійське видання De Standaard.
Цим органом має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).
Орган буде відслідковувати, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, такий як заклики до насильства або нелегальний продаж зброї.
Якщо компанія не буде ефективно реагувати на скарги користувачів, регулятор матиме можливість оштрафувати її.
Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO зазначив, що це буде складним завданням.
“Telegram — це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими, додатками тут можливо багато чого”, — пояснив Вермюлен.
Очікується, що офіційне призначення BIPT як регулятора відбудеться протягом кількох днів після оголошення у Staatsblad.
Зазначається, що Бельгія отримала право нагляду за Telegram в рамках Європейського закону про цифрові послуги (DSA), що набрав чинності в лютому.
Цей закон надає державам-членам ЄС більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, включаючи контроль за тим, як вони модерують контент.
Відповідно до цих правил, соціальні медіа також мають мати представництво в Європі.
Telegram, який базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником, що дає бельгійському телекомунікаційному регулятору BIPT юрисдикцію.
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