Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Речовина CS – іритант сльозогінної дії, нерідко застосовується поліцією проти порушників на демонстраціях. Формально речовина CS не є хімічною зброєю та згідно Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 відноситься до “хімічних засобів боротьби із заворушеннями”.

У Конвенції речовина визначається як “хімічний засіб боротьби з заворушеннями”. Вона здатна викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають після закінчення дїї.

“Отже, твердження про належність засобів боротьби із заворушеннями, в тому числі речовини CS до хімічної зброї є невірним. Однак використання цього газу під час воєнних дій неприпустимо відповідно до пункту 5 статті ІІ Конвенції”, — наголосили в Генштабі.

Протягом травня 2024 року групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військ РХБ захисту Командування Сил підтримки ЗСУ зафіксовано та задокументовано 715 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук, що на 271 випадок більше ніж в квітні. Основним засобом доставки є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з БПЛА.

Всього за період з 15 лютого 2023 року по 24 травня зафіксовано 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин росіянами. Зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців до медичних закладів з симптомами хімічного ураження різного ступеню тяжкості, з яких лише у травні – 215.

“Застосування хімічної зброї або хімічних засобів боротьби з заворушеннями як засобу ведення війни є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення”, — наголосили в Генштабі.