Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок і листування з шахраєм, який видавав себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Хто стоїть за цією імітацією не повідомляється.

Про це повідомили у пресслужбі британського МЗС, пише BBC.

Зазначається, що Кемерон провів короткий відеодзвінок із людиною, яка домовилась про відеодзвінок за допомогою текстових повідомлень.

На відео з’явилася людина, яка явно схожа на Порошенка, проте у Кемерона виникли сумніви щодо того реальності співрозмовника. Очільник британського МЗС запідозрив, що має справу з шахраєм після того, як його той, хто видавав себе за Порошенка, попросив надати контактні дані інших людей.

“Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації”, — заявили у пресцентрі МЗС Британії.

ВВС наголошує, що це не перший випадок, коли Кемерон стає жертвою телефонного шахрая. Так, у 2015 році британський уряд був змушений переглянути процедури безпеки після того, як Кемерону, коли він був прем’єр-міністром, зателефонував невідомий.

Видання нагадує, що під час перебування на посаді прем’єр-міністра Девід Кемерон неодноразово мав контакти з колишнім українським президентом Петром Порошенком, зокрема мав з ним зустрічі на міжнародних самітах.