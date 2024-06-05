Про це йдеться на офіційному сайті Президента.
Співрозмовники зосередились на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.
“Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні”, – зазначив глава держави.
Крім того, лідери обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей.
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