У Донецькій області, незважаючи на зсув лінії фронту, аграрії планують засіяти 214 тисяч гектарів ярих культур. Про це під час брифінгу заявила представниця Донецької ОВА Олена Рибакова, передає Укрінформ.

«У цьому році на Донеччині аграрії планують засіяти 214 тисяч гектарів ярими культурами. А якщо порахувати разом з озимими, що були засіяні наприкінці минулого року, то ця площа складає 337 тисяч гектарів… І незважаючи на зсув лінії фронту, ми знаємо… Але ця зона якраз за Авдіївкою, Очеретинська громада в нас і не була включена в прогнозну площу. Бо, зважаючи на ситуацію, там не почали сіяти. Тобто поки що цифра 337 тисяч гектарів – вона в області не зменшилась», – заявила вона.

За її словами, станом на зараз у регіоні ярих культур засіяли вже на площі 80 тисяч гектарів, а це майже 74% від запланованого.

«Тобто зернових культур сівба вже практично закінчується. А ось сівба кукурудзи на зерно ще триває, і соняшник тільки починається», – констатувала Рибакова.

Вона нагадала, що до повномасштабного вторгнення посівна площа в Донецькій області була 1,4 мільйона гектарів, а зараз 337 тисяч гектарів. За словами чиновниці, поля у регіоні продовжують страждати від обстрілів.

«Звісно, посівні поля продовжують страждати. Але якщо ми не беремо територію на лінії зіткнення, то ті обстріли, які зачіпають тилові громади, то на це досить оперативно реагують рятувальники ДСНС… Рятувальники виїжджають, обстежують, фіксують те місце, де краще не заїжджати. Тобто трактор там просто об’їжджає або там прибирають залишки цих снарядів і загортають ями й продовжують обробляти», – пояснила вона.