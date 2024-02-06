Очільник СБУ зазначив, що бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту. Вони знищили російської бронетехніки більш ніж на 1 млрд доларів і серед них – понад 500 танків.

Торкаючись теми незаконного стеження за представниками ЗМІ, Малюк підкреслив, що вчинки окремих співробітників не мають перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни.

“На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.”, — зі звернення Василя Малюка.

Малюк також зазначив, що протиправні дії співробітників СБУ є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень.