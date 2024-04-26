Про це повідомила пресслужба КМДА.
«Сьогодні, 26 квітня, на підприємство критичної інфраструктури КП «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції та СБУ. Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями», – йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначають, що у результаті дій правоохоронців, працівники підприємства виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу.
Також КМДА запевнила, що підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію, однак закликає правоохоронців не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.
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