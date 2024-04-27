Двоє посадовців міської ради Дніпра підозрюються у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених з бюджету на потреби оборони міста.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Повідомляється, що чиновники організували схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для реалізації програми підтримки територіальної оборони Дніпра.

Підозрювані завдали збитків місцевому бюджету на суму понад 8,5 млн грн. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони й комп’ютерну техніку.

“Вони придбали необхідні товарно-матеріальні цінності для потреб військових частин у місті. Під час процедури закупівлі товарів не забезпечили належне та економічне визначення їх вартості, що призвело до завідомо умисного завищення цін”, – зазначається у повідомлені.

Керівник та заступник одного з департаментів Дніпровської міської ради стали обвинуваченими у розтраті майна згідно зі статтею 191 Кримінального кодексу України. Наразі розглядається питання про застосування до них запобіжних заходів.