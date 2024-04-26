Про це повідомили в ДБР.
“Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні впливом начальнику одного із підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за $9 000 посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.
Бюро затримало посадовця 24 квітня — під час одержання обумовленої суми.
- Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним втікати
- Вибух у Миколаєві: ДБР встановлює обставини, через які загинуло 2 військових й 5 травмованих
- Детективи БЕБ викрили в Одесі підпільну швейну фабрику