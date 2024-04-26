В Одеській області Державне бюро розслідувань затримало військового, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері військовослужбовця.

Про це повідомили в ДБР.

“Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні впливом начальнику одного із підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за $9 000 посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.