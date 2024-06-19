Про це 19 червня повідомили в Telegram ГУР.

Зокрема, зазначають, що військовослужбовці РФ розстріляли українських військовополонених у другій половині травня 2024 року. Епізод страти зафіксовано на відео:

“Четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють”, – йдеться у повідомленні.

Причетних до воєнного злочину встановили. Ними виявились російські військові, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія).

“На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч, 10.12.1990 р.н., позивний “Буйвол”, — зазначають у повідомленні.