Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

“Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних”, — написав він.

Крім того, українські правоохоронці ідентифікували російських командирів, які потенційно є відповідальними за обезголовлення українського військового, поінформував генпрокурор.

Костін наголосив, що жорстоке убивство українського військовополоненого є іще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі є державною політикою Росії.

“Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства”,— зазначив він.

Напередодні генпрокурор Андрій Костін повідомив, що, за наявною інформацією, російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині.