Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Українські військовослужбовці отримали інформацію про те, що окупанти на Донеччині обезголовили одного з військовослужбовців Збройних сил України. У зв’язку з цим, українські прокурори розпочали розслідування цього злочину.

За отриманою інформацією, представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців Збройних сил України, а замість цього обезголовлювати їх.

Українські військові під час проведення аеророзвідки виявили пошкоджений броньований автомобіль з відрізаною головою українського захисника. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Органи прокуратури вживають всіх необхідних заходів для встановлення обставин цієї події та перевірки причетності конкретних військовослужбовців РФ до вчинення цього злочину.