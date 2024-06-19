Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“20 червня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби”, – йдеться у повідомленні.
В разі змін, енергетики оперативно про це проінформують.
Інформацію про те, які саме діють графіки погодинних відключень у конкретному регіоні, можна дізнатися у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
У разі, якщо встановлені “Укренерго” ліміти споживання не перевищуються, відключень може і не бути. Тому українцям потрібно економити електроенергію та стежити за поточною ситуацією за допомогою офіційних ресурсів своїх обленерго чи постачальників електроенергії.
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