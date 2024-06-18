Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол. з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Цей проєкт відкриває можливості для бізнесу отримати грант сумою до 10 млн дол., а загальний бюджет проєкту складає 188 млн дол.

Зазначається, що основною метою проєкту є підтримка відновлення зеленої промисловості та забезпечення довгострокового сталого розвитку України.

Окрім цього він має на меті соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни.

Сектори, які отримають підтримку в рамках проєкту:

Agro-tech, ланцюги створення доданої вартості та управління водними ресурсами;

Виробництво з біомаси та невикористаних продуктів та розвиток циркулярної економіки;

Цифрова трансформація, активне використання інформаційних технологій, аналітики даних та штучного інтелекту;

Сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом’якшення та адаптація до кліматичних ризиків;

Зелений водень/аміак;

Підвищення продуктивності малих та середніх підприємств та tech-рішення в сфері smart-логістики;

Med-tech, телемедицина та медичні послуги.

План проєкту містить передачу технологій, нарощування потенціалу та спільне створення підприємств у ключових галузях промисловості з високою доданою вартістю.