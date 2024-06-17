Уряд збільшує суми грантів за програмою "Власна справа", щоб ще більше українців запускали та розвивали бізнеси.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Бізнес створює робочі місця, підтримує економіку та забезпечує нормальність життя. Тож і держава створює сприятливі умови для підприємців”, — написав він.

Мешканці Харкова та області тепер можуть отримати до 500 тисяч гривень на розвиток власної справи. Це вдвічі більше, ніж було раніше.

Розмір мінімального гранту не змінився — 50 тисяч.

У Міністерстві економіки України зазначили, ще однією зміною, внесеною до програми “Власна справа”, стало те, що для отримання гранту менше ніж на 75 тисяч гривень фізособами, які ще не зареєструвалися як ФОП, тепер не обовʼязково створювати робоче місце. Відтак підприємці, які отримують гранти від держави, мають виконати такі умови:

від 50 тис. грн до 75 тис. грн — не обов’язково створювати робочі місця, така умова діє виключно для фізособ, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

Від 75 тис. грн до 150 тис. грн — необхідно створити 1 робоче місце для фізособ, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

від 50 тис. грн до 150 тис. грн — необхідно створити 1 робоче місце, це умова для всіх;

від 150 тис. до 250 тис. — необхідно створити 2 робочих місця для всіх.

Грант можна витратити на обладнання, сировину, оренду землі, приміщення, обладнання і маркетинг.

Як взяти участь

Підприємцям, які бажають долучитись до грантової програми “Власна Справа” потрібно зробити наступні кроки:

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою BankID або електронного підпису.

2. Заповніть онлайн-заявку на порталі “Дія”.

3. Прикріпіть бізнес-план за формою.

4. Підпишіть електронним підписом та відправте.

“Будьте сміливими, відкривайте свої справи навіть у такий буремний час”, — підсумував Федоров.