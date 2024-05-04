Про це в етері телемарафону сказала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

“Підприємці, які займаються виробництвом дронів, можуть подати заявку через Дію: заповнити інформацію про себе, подати свій проєкт у вигляді бізнес-плану й отримати можливість взяти грант до восьми мільйонів гривень на умовах співфінансування 80 на 20. 80% покриває держава, 20% від вартості — заявник. Особливість для виробників у тому, що зараз їм дана можливість своїми коштами покривати свої операційні витрати. А держава покриє витрати на закупівлю, установку, облаштування обладнання”, — сказала вона.

Бігун зазначила, що грант на виробництво дронів можуть отримати як початківці у цій справі, так і вже діючі виробники.

За словами посадовиці, процес подачі заявки максимально спрощений, ніяких паперів не потрібно. Все можна зробити у застосунку “Дія”.

“Дія” з усіх відповідних реєстрів бере потрібну інформацію. Там є підказка у вигляді EXCEL- файлу, в якому треба заповнити опис бізнес-плану. Все зрозуміло. По інших галузях ми маємо сотні заявок. Наші виробники дронів точно розберуться, бо там найбільш креативні підприємці”, — сказала Бігун.

Посадовиця додала, що розгляд заявки та ухвалення рішення триває близько місяця, а для розгляду заявки на отримання гранту заявник має набрати 30 балів.

“Під час оцінки конкурсна комісія буде дивитися, наскільки описаний проєкт є реалістичним, чи справді заявник буде займатися цим видом діяльності. Тому треба постаратися і показати себе з найкращого боку, щоб отримати грант”, — зазначила Бігун.