Про це пише Telegraph.

Ця установка складається із новітньої німецької зенітної гармати Skyranger, що стоїть на базі танка Leopard 1. Така система здатна збивати й безпілотники, і ракети, пишуть у виданні.

“Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм”, — сказав керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард в інтерв’ю німецькій газеті Bild.

Як пише Telegraph, Rheinmetall лише нещодавно розробила систему Skyranger. Вона може похвалитися складними датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, здатними боротися з роями безпілотників.