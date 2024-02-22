Євросоюз не зацікавлений у подовженні транзиту російського газу територією України після завершення дії тристороннього контракту наприкінці 2024 року. Про це в коментарі Радіо Свобода сказала профільна єврокомісарка з енергетики.

«ЄС не зацікавлений у продовженні газового контракту з росіянами, який проходить через Україну. Останнім часом, ще від початку війни, ми готувалися до завершення цього контракту. Але й до того, як почалися російські маніпуляції газовим ринком, вони були партнерами, яким не можна довіряти», – зазначила Кадрі Сімсон.

Єврокомісарка зазначила, що є «альтернативні варіанти» як для забезпечення постачання газу до ЄС, так і для використання української мережі.

«Є й інші способи все-таки використовувати українську мережу: потенціал українських підземних сховищ газу та постачання газу в Європу. Маю визнати, що з нашого боку залишаються деякі виклики, але ми готувалися до моменту, що контракт на транзит російського газу закінчиться до кінця цього року», – зауважила Сімсон.

На уточнювальне запитання, чи не просить європейська сторона українську про подовження контракту, єврокомісарка відповіла заперечно.

«Я не можу вимагати від українців, які борються за свою свободу, починати будь-які переговори з агресором», – зазначила Сімсон.

Коментуючи плани ЄС позбутися залежності від російського газу до 2027-го, єврокомісарка зазначила, що є всі підстави вважати їх досяжними.

«Важка сама ситуація, коли ти втрачаєш основного постачальника. Але, озираючись назад, перший висновок, який я зробила би, – ми вижили. І не тільки. Нам вдалося диверсифікувати поставки, знайти надійних партнерів для заміни російського газу. І ми також зі свого боку скоротили попит на газ і нам вдалося замінити значну частку газу відновлюваними джерелами… Спроба Путіна роз’єднати і енергетично шантажувати нас провалилася… Ми навчилися жити без російського газу. І це лише гарантує нам, що ми можемо своєчасно позбутися останніх залишків газу», – резюмувала Сімсон.

У жовтні 2023 року голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов розповів, що угода щодо транзиту завершиться до кінця 2024 року, і Київ не має «намірів чи ініціативи її продовжувати».