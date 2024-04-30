У Верховій Раді зареєстрували законопроєкт, який має зрівняти в правах на звільнення з військової служби під час війни жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років.

Відповідний законопроєкт № 11226 про внесення змін до закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, зареєстровано у Верховній Раді, зазначено на сайті парламенту.

Текст законопроєкту наразі на сайті відсутній.

Нардеп Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”) пояснила, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію вніс, зокрема, зміну до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, згідно з якою під час воєнного стану можуть звільнити з військової служби тільки дружину, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Законопроєкт спрямований на врегулювання норми, яку виключили з урядового закону про мобілізацію.