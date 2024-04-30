Протягом останніх десяти років окупанти так і не змогли відновити роботу місцевих шахт на Донбасі. І тепер планують їх ліквідувати та передати «інвесторам» лише функціонуючі підприємства. Про це повідомляє видання «ВЧАСНО».

Інформацію про закриття шах почали розповсюджувати місцеві пропагандистські видання. Вказано, що шахти у так званих «ДНР» і «ЛНР» можуть продовжити роботу лише якщо стануть рентабельними без державної підтримки. Інакше підприємства будуть закриті. Таку заяву зробив російський заступник міністра енергетики Сергій Мочальников.

Окупанти також повідомили, що 11 шахт вже готові купити інвестори, і для їх оновлення потрібно близько 40 мільярдів рублів.

«Ці шахти викупляють і передають російським фірмам, які кажуть, що будуть вкладати й робити. Але передати ці шахти фірмі, яка створена за два тижні до покупки й має стартовий капітал 1 тис. доларів — це смішно», — прокоментував голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Також він додав, що серйозною проблемою шахт, які наразі залишаються в окупації є ґрунтові води, які їх наповнюють. За останні 10 років незаконна влада так званих республік нічого не робила, аби зберегти спроможності підприємств. Саме тому вони й хочуть усе ліквідувати.

«А ще проблема в тому, що людей із шахт, які зачиняють, масово кидають у бойові бригади, а потім і на війну», — додав Лисогор.