У вечірньому зверненні президент України розповів про ситуацію на полі бою та армійське забезпечення.

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він розповів про ситуацію на полі бою та необхідність забезпечення українських бійців на лінії фронту.

За словами глави держави, протягом дня відбулося багато нарад щодо ситуації на фронті, наступу російських військ для того, щоб зірвати військові маневри ворога, та узгодити маневри ЗСУ.

“Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї й комунікацію з партнерами. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива — наше ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву і кожному та кожній, хто допомагає Силам оборони”, — сказав він.

Також Зеленський заявив, що особливо в цьому плані уряд розраховує на американську підтримку.

“Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів — це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському та на півдні держави”, — додав президент.