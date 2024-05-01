У вівторок ввечері, 30 квітня, Сенат США одноголосно проголосував за закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії, і направив цей документ на підписання президенту Джо Байдену.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що закон набуде чинності через 90 днів після підписання.

Закон передбачає деякі відступи до січня 2028 року, якщо інші джерела постачання урану не будуть доступні для Міненерго США. Дозволяється видавати звільнення від повного обсягу імпорту російського урану. Цей закон, який діятиме до кінця 2040 року, має за мету підтримати вітчизняну уранову промисловість.

Росія постачала приблизно чверть збагаченого урану для американського флоту та комерційних реакторів, що приносить їй близько 1 мільярда доларів щорічно. Проте заміна цих поставок може призвести до підвищення ціни урану на 20%.

Видання підкреслює, що Росія може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт. Однак заборона на імпорт займе час, щоб вплинути на атомні електростанції США, оскільки реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці.

Тобто більшість, але не всі комунальні підприємства вже виготовили достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.

Нагадаємо, що раніше Адміністрація президента США Джо Байдена активно розглядала можливість введення заборони на імпорт збагаченого урану з Росії.