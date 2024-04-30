70% верстатів та 90% мікроелектроніки, які використовує Росія для виробництва зброї, поставляються з Китаю. Про це Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів під час бесіди із президентом Світового економічного форуму Берге Бренде у Саудівській Аравії.

Блінкен пояснив, що Росія змогла прискорити темпи виробництва зброї завдяки величезним постачанням оптики, верстатів і мікроелектроніки, переважно з Китаю.

Глава відомства зазначив, що допомога Москві від Пекіна створює одразу дві проблеми: дозволяє Росії продовжувати війну проти України й сприяє відновленню оборонно-промислової бази РФ.

“Отже, в той же час, коли Росія шукає кращих відносин з державами Європи, вона також підживлює найбільший виклик європейської безпеки з часів закінчення Холодної війни. І як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати і те, й інше”, – наголосив глава відомства.

Ентоні Блінкен підкреслив, що Китай не постачає РФ безпосередньо зброю, ракети та боєприпаси, як це роблять Іран та Північна Корея. Однак Пекін надає “неоціненну підтримку” російській оборонній промисловості, яка допомагає Москві обходити санкції, експортний контроль та інші обмежувальні заходи.