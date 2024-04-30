Під час розмови політики поговорили про проблеми повернення з держави-агресорки депортованих дітей і військовополонених.

Керівник ОП України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі. Повідомляє Офіс Президента.

Очільник Офісу зазначив, що у дипломатичних діалогах з усіма державами наша країна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

«Ви також продовжуєте працювати в цьому напрямі. Дякую вам. Цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед», – наголосив він.

Андрій Єрмак закликав представника Італії допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Також політики обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Також очільник Офісу Президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії вже у червні.