У Росії 2-й Західний окружний військовий суд засудив громадянина України Сергія Кармазіна до 25 років позбавлення волі та штрафу в справі про підпал на залізниці у Підмосковʼї.

Про це повідомив правозахисний проєкт Зони солідарності.

Як йдеться у повідомленні, шість років Кармазін має провести у в’язниці, 19 – у колонії суворого режиму. Правозахисний проект пише, що рішення ухвалили ще 28 березня, однак у суді про це не повідомили. Про вирок розповів сам Кармазін.

Зона солідарності зазначає, що Кармазіна визнали винним за статтями про « шпигунство, навчання диверсійної діяльності, приготування до виготовлення вибухових речовин, приготування до теракту, участь у диверсійній та терористичній спільноті». Чоловік оскаржив вирок суду.

Сергія Кармазіна затримали в лютому 2023 року. За версією ФСБ РФ, він підпалив залізничне обладнання на перегоні між станціями Кутузовська та Весняна в Московській області.