Про це повідомив правозахисний проєкт Зони солідарності.
Як йдеться у повідомленні, шість років Кармазін має провести у в’язниці, 19 – у колонії суворого режиму. Правозахисний проект пише, що рішення ухвалили ще 28 березня, однак у суді про це не повідомили. Про вирок розповів сам Кармазін.
Зона солідарності зазначає, що Кармазіна визнали винним за статтями про « шпигунство, навчання диверсійної діяльності, приготування до виготовлення вибухових речовин, приготування до теракту, участь у диверсійній та терористичній спільноті». Чоловік оскаржив вирок суду.
Сергія Кармазіна затримали в лютому 2023 року. За версією ФСБ РФ, він підпалив залізничне обладнання на перегоні між станціями Кутузовська та Весняна в Московській області.
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