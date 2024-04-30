Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі його обрання главою Білого дому, він допомагатиме Україні у тільки тоді, коли Європа також почне робити це активніше.

Про це Дональд Трамп повідомив у інтерв’ю журналісту The Time Еріку Кортеллесу.

“Я б не допомагав, якщо Європа не почне це виконувати. Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити? Вони страждають набагато сильніше (від війни в Україні — ред.), адже між нами океан. Але вони цього не роблять”, – йдеться у повідомленні.

Кортеллес нагадав, що після своєї зустрічі із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у березні цього року, експрезидент США Дональд Трамп також заявляв, що “не дасть Україні ні копійки”.

Раніше видання CNN писало, що Трамп хоче використати військову допомогу США як важіль, щоб посадити Україну та РФ за стіл переговорів.