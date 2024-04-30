Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Аспект нашої обороноздатності – це інновації в ОПК та defense tech. Вже рік працює кластер оборонних технологій Brave1. Зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками», – йдеться у повідомленні.
Шмигаль зазначив, що серед таких розробок – безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту.
Прем’єр сказав, що держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проєкти.
«Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва», – підкреслив Шмигаль.
Він також додав, що на цей рік є амбітні, але цілком реалістичні плани. У держбюджеті передбачили 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень.
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