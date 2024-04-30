Викрито жительку Одещини, яка вивозила дівчат у Румунію для трудової експлуатації.

Представники одеської прокуратури повідомили про підозру мешканці Одеської області у переміщенні людей обманом з метою подальшої експлуатації.

За даними слідства, підозрювана підшукувала дівчат та, використовуючи їх уразливий стан, відправляла до міста Бухарест Румунії під приводом поїздки на екскурсію.

“Перебуваючи у Румунії, використовуючи погрози, матеріальну та іншу залежність потерпілих, забороняла їм вільно пересуватися та експлуатувала їх, примушуючи до виконання господарських робіт у домоволодінні, доглядом за її родичами та оформлення соціальної допомоги від компетентних органів Румунії. У подальшому грошові виплати підозрювана відбирала.” – йдеться у повідомленні.

Спільними діями правоохоронців України та Румунії, а також за підтримки представників громадського руху «Віра. Надія. Любов» вдалось повернути до України двох дівчат.

“Під час проведених обшуків вилучено мобільні телефони, чорнові записи та копії документів потерпілих.” – розповіли у прокуратурі.

Незабаром підозрюваній буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників злочину та усіх потерпілих.