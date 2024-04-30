З Болгарії екстрадували в Україну лідера злочинної організації, яка вивозила ухилянтів за межі нашої держави.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Схемою зловмисника скористалися майже 40 військовозобовʼязаних. Вартість «послуги» коливалась від 2500 до 6500 доларів. Загальна сума “заробленого” сягнула близько 9 мільйонів гривень.

Організатора екстрадували в Україну 25 квітня, зараз він під вартою. Загалом до складу угруповання входили вісім осіб, які за грошову винагороду налагодили механізм перетину держкордону чоловіками призовного віку на підставі підроблених документів.

Обвинувальні акти щодо шести членів злочинного угруповання перебувають на судовому розгляді. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення.