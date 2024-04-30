Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, що може почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич комітет міністрів доручив почати підготовку потенційної угоди між Україною та РЄ про фактичне створення Трибуналу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

“Рішення доручає Генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Основній групі та підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Трибуналу. Рішення також передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки такого трибуналу, його фінансування та інших питань”, – розповіли у МЗС.

У МЗС зазначають, що це важливий крок на шляху до створення Спецтрибуналу. Кожне таке рішення наближає до невідворотного покарання усі злочини проти України.