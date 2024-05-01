Про це пише видання Politico.

За його даними, українські атаки безпілотників на нафтопереробні заводи фактично залишили РФ з мінімальним запасом бензину для внутрішнього використання.

Дефіцит викликав величезне зростання цін: лише за тиждень дизель зріс у вартості на 10%, а бензин з початку року здорожчав на 20%, сягнувши максимальної позначки за останніх півроку.

Загалом українські атаки пошкодили понад десяток нафтових підприємств у дев’яти російських регіонах.

«Це як комар — коли ви не можете його знайти, не можете вбити, і він продовжує повертатися ніч за ніччю, ви будете виснажені», — Філіп Інгрем, колишній офіцер британської військової розвідки та планувальник НАТО.

Військовий також вважає такі обстріли “хорошим способом зняти тиск з фронту”.

Експортний нафтовий потенціал Росії впав ледь не до історичного мінімуму: за тиждень РФ відвантажила 712 тисяч тонн, в той час як рік тому цей показник складав 844 тисячі тонн. Для Росії це і політична, і військова проблема.