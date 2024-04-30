Печерський районний суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, якого обвинувачують у виправданні агресії РФ проти України.

Про це Суспільному повідомив адвокат митрополита Микита Чекман.

Адвокат зазначив, що захист довів суду, що зняття браслета не підвищить ризиків. Крім того, за його словами, митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

Микита Чекман додав, що крім носіння електронного браслета, всі інші покладенні зобов’язання залишаються дійсними. Йдеться, зокрема, про явку на першу вимогу суду та здачу закордонного паспорта.

Нагадаємо, що митрополита Павла (на псевдо Паша Мерседес) звинувачують у підтримці російської агресії проти України. Його затримали, але він пробув за ґратами менш як місяць. За Павла внесли заставу у 33 млн грн.

Через тиждень у митрополита стався гострий інфаркт міокарда. Його госпіталізували та провели операцію.

У листопаді 2023 року відбулося підготовче судове засідання у справі митрополита УПЦ МП Павла (Мерседеса) Лебедя.