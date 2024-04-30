Данило Гетманцев оцінив додаткові надходження до держбюджету після розблокування кордону з Польщею.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

“Від розблокування польського кордону, за останній тиждень місяця додатково надійшло близько 2,5 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

Гетманцев додав, що загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника.

У Державній митній службі уточнили, що за січень-квітень 2024 року до держбюджету перераховано 185,9 млрд грн митних платежів, що на 14,4 млрд перевищило очікувану суму надходжень.

Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики оцінював втрати держбюджету внаслідок блокування польськими фермерами кордону у березні у 6,5 млрд грн.