Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
“Від розблокування польського кордону, за останній тиждень місяця додатково надійшло близько 2,5 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.
Гетманцев додав, що загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника.
У Державній митній службі уточнили, що за січень-квітень 2024 року до держбюджету перераховано 185,9 млрд грн митних платежів, що на 14,4 млрд перевищило очікувану суму надходжень.
Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики оцінював втрати держбюджету внаслідок блокування польськими фермерами кордону у березні у 6,5 млрд грн.
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