На півночі від Авдіївки на Донеччині російські війська планують наступ у напрямку міста Торецьк. Однак для такого маневру потрібна тактична пауза.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з інформацією українського військового експерта Костянтина Машовца, російські сили можуть зосередити свої зусилля на лінії Стара Миколаївка – Суха Балка (на північ від лінії Очеретине – Керамік і на південний захід від Торецька), а не на північний захід від селища Очеретине. Це пов’язано з тим, що ворог вже намагався захистити фланги свого виступу біля Очеретиного.

“Часів Яр є оперативно важливою ціллю, адже він надасть російським військам плацдарм для початку наступальних операцій проти Дружківки та Костянтинівки, що утворюють фортечний пояс з чотирьох великих міст Донецької області. Однак російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для посилення існуючих підрозділів та передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ у район Торецька”, – зазначається у звіті.

В ISW не виключають, що російські війська можуть вирішити просунутися на північ від свого тактичного проникнення біля селища Очеретине вздовж траси Н-20 (Донецьк – Костянтинівка). Це дозволить загарбникам тиснути на Збройні сили, які обороняються біля Торецька. Це, ймовірно, може створити загрозу оперативному тилу української оборони біля Часового Яру та на захід від нього.

За даними Машовця, російське Центральне угруповання військ, що наразі відповідає за район Авдіївки, створило тактичний резерв у складі трьох невеликих піхотних полків на авдіївському напрямку.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська створюють резерви оперативного і стратегічного рівня, які, ймовірно, підтримають очікувану весняно-літню наступальну операцію.