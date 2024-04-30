Російські окупанти провели два штурми острова Нестрига на Херсонщині. Саме на цій території нещодавно вдалося встановити контроль Сил оборони України. Крім того, ворог продовжує штурми Кринок на лівобережжі регіону, де ситуація залишається складною.

Контролювання Україною Нестриги гарантує периметр безпеки нашої країни. Тому росіяни намагаються атакувати українські сили, які закріпились на острові. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

“Сьогодні вони зранку вже два штурми здійснювали на Нестригу, й обидва невдало. Відступили з втратами безуспішно. Це останній острів від Велетенського – це район н.п. Велетенське та Кізомис, недалеко від них. Фактично це останній острів перед гирлом річки. Тобто це фактично останній острів на правобережній частині цих островів у цьому районі. Тому звісно для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів або від можливих ворожих виходів”, – пояснив він.

Плетенчук також додав, що диверсанти неодноразово підходили до острова. Наприклад, на човні, закинути на острів міномети й обстрілювати звідти населені пункти. Або ж заходили в тил, підходили ближче до українських позицій, вели розвідку чи наводили артилерію.

“Так само атакували Кринки вони три рази, так само безуспішно. Ситуація там залишається складною. Насамперед через те, що фактично морпіхи тримаються автономно, оскільки між нами річка Дніпро і, звичайно, логістика там дуже складна. Як і ротація, і евакуація, і інші питання. Проте вони продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на те, що сили противника переважають у кількості”, – підкреслив речник.