У Міненерго розповіли, у якому стані перебуває українська енергосистема та де спостерігаються найбільші проблеми.

У Харкові та області ситуація з енергопостачанням залишається складною, але в інших регіонах України енергосистема наразі збалансована та стабільна. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

“Ми покриваємо власне споживання за рахунок виробництва і генерації електричної енергії в країні та балансуємо за рахунок додаткового імпорту… Найважча ситуація залишається у Харкові та Харківській області. Через мережеві обмеження застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Також застосовуються обмеження для промисловості і в місті Кривий Ріг”, – розповів Колісник.

Також він додав, що у деяких прифронтових населених пунктах енергопостачання відсутнє взагалі.

“Через обстріли є ще окрема ситуація в прифронтових населених пунктах. Через неможливість системного відновлення по деяких населених пунктах є відключення”, – зазначив представник Міненерго.

Заступник міністра енергетики розповів, що український бізнес заохочують закуповувати імпортовану електроенергію, яка дасть змогу не відключати постачання для установ.

Водночас Колісник закликав українців ощадливо споживати електроенергію у ранкові та вечірні пікові години.

“Закликаємо побутових споживачів бути досить енергозаощадливими в частині споживання в пікові години. А це з 7 до 9 вечора. Так само як власне і ранковий пік – з 7 до 9 ранку. Це ті години, коли є найбільше навантаження на енергосистему”, – наголосив Микола Колісник.