Про це повідомляє Еспресо.Захід.
За попередньою інформацією телеграм-каналу Львівич, двох працівників Онкоцентру забрали представники ТЦК.
“100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК”, – зазначають читачі. Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення”, – написав Львівич.
У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Там підтвердили, що двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Їм вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством, зазначають в обласному центрі комплектування.
Онкологічний центр Першого ТМО запевнив, що наразі все працює у звичному режимі, однак там не повідомили, чи призупиняла установа свою роботу через тимчасову відсутність двох спеціалістів.
Протягом останнього часу працівники Львівського обласного ТЦК надто часто потрапляють у скандали через свої методи мобілізації та поведінку в цілому. Детальніше про це дивіться у відеоматеріалі Межі.
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