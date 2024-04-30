30 квітня в соцмережах з'явилося відео, як працівники Львівського ТЦК затримали дорогою на роботу двох медичних фізиків Першого медичного об’єднання Львова. Робота Онкологічного центру Першого ТМО призупинилася, зокрема, 100 пацієнтів не могли проходити опромінення.

Про це повідомляє Еспресо.Захід.

За попередньою інформацією телеграм-каналу Львівич, двох працівників Онкоцентру забрали представники ТЦК.

“100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК”, – зазначають читачі. Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення”, – написав Львівич.

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Там підтвердили, що двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Їм вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством, зазначають в обласному центрі комплектування.

Онкологічний центр Першого ТМО запевнив, що наразі все працює у звичному режимі, однак там не повідомили, чи призупиняла установа свою роботу через тимчасову відсутність двох спеціалістів.

Протягом останнього часу працівники Львівського обласного ТЦК надто часто потрапляють у скандали через свої методи мобілізації та поведінку в цілому. Детальніше про це дивіться у відеоматеріалі Межі.