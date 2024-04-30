Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Віз зазначив, що сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.
“Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями”, – йдеться у повідомленні.
За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони.
Нагадаємо, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс раніше зазначав, що коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.
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